Pures Outback-Feeling so weit das Auge reicht, erwartet Sie an diesem geschichtlich geprägten Ort am südlichen Ende des Flinders Ranges Nationalpark. Die Arkaba Station ist eine 24 Hektar grosse Schaffarm, welche 1856 erbaut wurde. Steil aufragende Bergkämme und Gipfel, von Bäumen umgebene Schluchten und rote Erde bieten eine vollkommene australische Kulisse.