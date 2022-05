4x4 Red Centre Wallaby Dreaming Safari ab Alice Springs

Ihr Outback-Abenteuer beginnt frühmorgens mit der Fahrt von Alice Springs in Richtung Süden. Unterwegs halten Sie bei einer Kamelfarm. Nach dem Mittagessen erreichen Sie den Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark. Sie besuchen als erstes das Cultural Centre, um allerlei Informationen über die Gesetze und die Religion der Ureinwohner zu erhalten. Danach unternehmen Sie eine kurze, geführte Wanderung am Fusse des Uluru. Der Uluru ist ein heiliger Ort der Anangu-Aborigines, welche ihn aus mythischen Gründen nicht besteigen. Besucher werden gebeten, dies zu befolgen! Den Sonnenuntergang verbringen Sie mit einem Gläschen Sekt am Ayers Rock und bewundern dabei das berühmte Farbenspiel. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Weite der Wüste und den klaren Sternenhimmel auf sich wirken.

Uluru -Kings Creek Station (F, M, A)

Von einem Aussichtspunkt in der Nähe Ihres Zeltplatzes aus, beobachten Sie den Sonnenaufgang über dem Uluru und den Kata Tjuta. Danach machen Sie sich auf den Weg zu den Kata Tjuta um die sieben Kilometer lange Wanderung durch das «Valley of the Winds» zu unternehmen. Nach einem Tank- und Erfrischungsstopp im Ayers Rock Resort geht es anschliessend weiter zur Kings Creek Cattle Station, wo Sie heute ihr privates Nachtlager aufschlagen. Mitten im Nirgendwo bietet dieses Camp atemberaubende Ausblicke auf die George Gill Ranges und vermittelt echtes Outback- Feeling. Mit einem gemeinsamen Abendessen am Lagerfeuer lässt die Gruppe den Tag gemütlich ausklingen und bereitet sich auf eine weitere Nacht unter freiem Himmel vor.