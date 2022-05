4x4 Hawk Dreaming Safari ab Darwin

Darwin - Kakadu Nationalpark (M, A)

Frühmorgens verlassen Sie Darwin und reisen in östlicher Richtung in den grössten Nationalpark des Landes, den Kakadu Nationalpak. Zuerst stoppen Sie beim bekannten Ubirr Felsen, welcher im nördlichen Teil des Nationalparks liegt und von wo aus Sie eine wunderschöne Aussicht über die Nadab Schwemmebene geniessen können. Schon vor über 60'000 Jahren haben sich Aborigines in dieser Region niedergelassen. Von dieser Zeit stammen auch einige der besten Felsmalereien in ganz Australien, welche Sie während einer Tour mit einem lokalen Aboriginal-Guide entdecken können. Nach dem Mittagessen haben Sie während einer Bootstour die Chance, die schöne Natur zu geniessen und mehr über die Lebensweise der Aborigines zu erfahren. Am späteren Nachmittag erreichen Sie Ihr Camp in einem separaten Teil des Kakadu Nationalparks, welcher für die immensen Artefakte der Aborigines bekannt ist.