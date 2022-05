4x4 Dragonfly Dreaming Top End Safari ab Darwin

Darwin - Litchfield Nationalpark - Kakadu Nationalpark (M, A)

Sie lassen Darwin hinter sich und fahren zum Litchfield Nationalpark. Dort erforschen Sie die eindrücklichen Wasserfälle, Bäche und Sandsteinfelsen, bestaunen die faszinierenden Termitenhügel und erkunden – wandernd und schwimmend – die Florence und Wangi Falls. Nach dem Mittagessen geht die Fahrt weiter entlang der Marrakai Road und Old Jim Jim Road in den Kakadu Nationalpark bis nach Cooinda, wo Sie den ersten Tag am Lagerfeuer im Camp verbringen.