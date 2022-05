Zeavola Resort

Direkt am attraktiven Laem Thong Strand im Nord­osten der Insel gelegen. Kleine, lokale Restaurants in Geh­distanz. Per Hotel-Minibus gelangen Sie von Phu­ket Flug­hafen oder Hotel zum Hafen, wo Sie das hoteleigene Speedboat mit 24 Plätzen in nur 75 Minuten zum Resort bringt. Die gesamte Transferzeit vom Flughafen Phuket beträgt ca. 2 Stunden.