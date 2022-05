Von Angkor nach Phu Quoc ab Siem Reap

Erleben Sie die Höhepunkte des Königreiches Kambodschas wie die sagenhafte Tempelstadt Angkor, die lebhafte Hauptstadt Phnom Penh und die herzliche Bevölkerung. Wohl kein anderes Flussleben ist so faszinierend wie das auf dem Mekong. Vietnam begrüsst Sie mit einem faszinierenden Labyrinth an Wasserwegen, welche das fruchtbare Flachland durchkreuzen und die Sie auf dieser Rundreise per Boot und zu Land erkunden. Die Insel Phu Quoc lädt im Anschluss an die Rundreise für erholsame Strandferien und süsses Nichts tun ein oder Sie beenden die Reise in der Metropole Saigon.