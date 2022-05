Romantische Vietnam Hochzeitsreisen

Exklusiver Service, der keinesfalls zu aufdringlich ist

Exklusivität pur verspricht ein Aufenthalt im Six Senses Con Dao. Dieses Resort und Hotel hat komplett neue Massstäbe für Honeymoon gesetzt. Eine ungezwungene Atmosphäre wurde perfekt mit dem Luxus eines solchen edlen Hauses kombiniert. In den Poolvillen werden auch Sie sich auf Anhieb wohlfühlen. Die Villen sind in eine wunderschöne Gartenlandschaft harmonisch eingebettet worden. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie unsere Reisespezialisten für Hochzeitsreisen nach Vietnam. In dieser Hotelanlage residierten bereits zahlreiche Prominente aus Hollywood. Darunter auch Brad Pitt, Kate Moss oder Angelina Jolie. Sie werden sich fühlen wie die Stars auf dem roten Teppich. Jedoch drängt sich der Service keinesfalls in den Vordergrund. Diskretion hat in dieser Luxusunterkunft oberste Priorität.