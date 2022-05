Vana Belle, a Luxury Collection Resort Koh Samui

Im eleganten «Kiree - the Bistro› geniessen Sie ausgewählte Spezialitäten im klimatisierten Restaurant oder auf der Terrasse mit herrlichem Meerblick. Das «Panali» Restaurant nahe am Strand und Pool verwöhnt Sie mit italienischen und internationalen Köstlich­keiten. Regelmässige Beach Barbecues mit Steaks und frischem Fisch. Im «Jib Nam Cha» wird am Strand ein aussergewöhnlicher «High Tea» offeriert. Luftige Lobby Lounge mit tropischen Cocktails, Tapas und einer traumhaften Aussicht über den azurblauen Ozean. Erfrischungen bietet die Pool Bar.

Das Resort besteht aus 72 Pool Suiten, welche auf mehreren zwei- bis vierstöckigen Gebäuden verteilt sind sowie 7 freistehenden Pool Villen. Die Anlage ist schön in die Natur integriert und befindet sich an einem zum Meer leicht abfallenden Hang. Alle Suiten und Villen sind äussert geschmackvoll und luxuriös eingerichtet mit An­­kleide­­raum, grosszügigem Bad mit freistehender Bade­wanne und separater Regendusche, geräumigem Schlaf­­­zimmer mit Wohn­bereich sowie einer herrlichen Terras­se mit eigenem Infintiy-Pool. Sie sind ausgestattet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-Player, iPod-Dock­ing­station, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.

Jungle One Bedroom Pool Suite (37): 86 m² gross mit Gartensicht und­ privatem 5 x 2,5 m grossen Infinity-Pool.

Ocean Pool One Bedroom Suite (9): Gleich wie Jungle One Bedroom Pool Suite jedoch mit Meersicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt).

Premium Ocean Pool One Bedroom Suite (11): Gleich wie Jungle One Bedroom Pool Suite jedoch in den oberen Stockwerken gelegen mit herrlicher Meersicht. Zusätzlich mit Butler Service.

Tropical Pool Villa (7): Am nächsten zum Strand gelegene, freistehende Villa mit 211 m² Wohnfläche (inkl. Aussen­bereich), eigenem Garten, Terrasse und 8 x 2 m grossen Pool mit Meer­sicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Butler Service und Prosecco-Frühstück sind inbegriffen.