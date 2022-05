Unberührte Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger» ab Hanoi

Hanoi – Lan Ha Bucht (M, A)

Cirka 2 ½-stündige Fahrt nach Haiphong und Einschiffung auf die «Orchid» mit 14 Suite-Kabinen. Sie starten zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalkstein­felsen, die sich wie Dra­chen­­zähne aus dem Wasser erheben, kann man sich vom Son­nendeck mit Pool oder Ihrer Suite aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Sie durchkreuzen einsame Buch­ten und Lagunen und kommen an einem alten Leucht­­­turm vorbei. Auf der grossen Insel Cat Ba erkunden Sie riesige Höhlen mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten. Zurück an Bord lernen Sie während eines kurzen Kochkurses die vietnamesische Küche näher kennen. Sie ankern vor einer malerischen Bucht.