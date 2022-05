Überland von Luang Prabang nach Vientiane - 2 Tage

Luang Prabang – Vang Vieng (M)

Die Strasse zwischen Luang Prabang und Vang Vieng ­windet sich durch die wundervolle Berglandschaft, wo zahlreiche, ethnischen Minder­heiten beheimatet sind und diese schöne Gegend prägen. Unterwegs verschiedene Stopps bei Aus­sichts­­­punkten und Bergstammdörfern der Hmong. Nach cirka 6 Stunden Reisezeit erreichen Sie nachmittags Vang Vieng. Die Gegend ist bekannt für seine Karstfelsen­for­mationen, wie sie in ähnlicher Form in Guilin (China), an der Halong Bucht (Viet­nam) und in Krabi (Thailand) vorkommen. Während einer gemütlichen Bootsfahrt sammeln Sie erste Eindrücke dieses idyllisch gelegenen Ortes.