Twinpalms Phuket

Der tropische Was­ser­garten um­fasst zwei Swimmingpools mit insgesamt 1600 m² Wasser­fläche. Modernes Spa & Wellness Center sowie grosses Fitnesscenter und Bibliothek mit gratis Verleih von Büchern, Magazinen und DVD’s. Am Surin Strand werden bequeme Matten und Son­nen­schirme bereit gestellt und verschiedene Was­sersport- und Strand­aktivitäten angeboten. Verbringen Sie Ihren Tag im «Catch Beach Club», dem wohl trendigsten Beach Club auf Phuket. Am Abend sorgen DJ’s für gute Stim­mung. (gratis Transfers). Es stehen auch zwei eigene Speed­boote für private Ausflüge zur Verfügung.

150 Meter vom Surin Beach entfernt über eine wenig befahrene Strasse, an der Westküste der Insel Phu­ket. In der näheren Umgebung befinden sich zahl­reiche lokale Restau­rants und Shops. Zur lebhaften Unter­hal­tungs­­mei­le am Patong Strand sind es ca. 20 Fahr­minuten.