Am 3 Kilometer langen, flachabfallenden Khlong Dao Strand gelegen. Lokale Restaurants sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar. Der Hauptort Saladan ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Krabi erreicht man in ca. 2 Fahrstunden inklusive Autofähre. Hinweis: Twin Lotus hat ein Nachbarhotel mit 48 Zimmern übernommen und integriert dieses in die bestehende Anlage, wobei tourasia diese Kategorien zur Zeit nicht anbietet.

Die weitläufige Anlage umfasst insgesamt 81 sehr geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Vil­len. Im hinteren Teil der Anlage liegen die im Thaistil eingerichteten Superior und Deluxe Zimmer in mehreren zweistöckigen Gebäuden untergebracht sowie die Garden Villen. Im vorderen Teil und näher zum Meer sind die moderneren Deluxe Villen im Garten verteilt. Alle Zimmer sind komfortabel aus­gestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Superior (24): 34-47m² gross mit Tages­­bett und ge­­­räu­miger Terrasse oder Balkon. Bade­zimmer mit Regen­dusche.

Deluxe (12): Mit 34-67 m² Fläche etwas grösser als Superior, moderner und heller eingerichtet.

Garden Villa (16): 42 m² gross, jeweils zwei Wohneinheiten in doppelstöckigen Gebäuden, die sich im Kreis um einen Garten gruppieren.

Deluxe Garden Villa (14): 38 m² grosse Villa, freistehend oder als Doppel­villa konzipiert mit grosser Terrasse, gemütlicher Lounge und zwei Sonnenliegen ausgestattet, mit Gartenblick.

Deluxe Seaview Villa (8): Gleich wie Deluxe Garden Villa, in zweiter Reihe zum Meer gelegen mit beschränkter Meersicht.

Deluxe Beachfront Villa (7): Gleich wie Deluxe Garden Villa, in 1. Reihe zum Meer mit Meersicht. Nach einigen Metern durch die Gartenanlage sind Sie am Strand.