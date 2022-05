The Tongsai Bay

In der ruhigen, kleinen, privaten Tongsai-Bucht im Nord­osten der Insel gelegen. Lokale Restaurants erreichen Sie mit dem Taxi in fünf Minuten, die beliebten Strände von Chaweng oder Bophut mit zahlreichen Einkaufs- und Unter­haltungsmöglichkeiten in ca. 15 Minuten. Der Transfer zum Flughafen von Ko Samui dauert ca. 10 Minuten.

Die 83 Suiten, Cottages und Villen sind im traditionellen Stil, mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und verteilen sich in der grosszügigen Gartenanlage. Sie bieten allesamt eine geräumige Terrasse, welche mit Son­nen­liegen, Tisch und Stühlen ausgestattet ist. Die Unter­künfte verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internet­zu­gang, Fern­­seher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad oder Dusche.

Beachfront Suite (24): 72 - 86 m² gross im 3-stöckigen Haupt­­ge­bäude, nahe am Pool gelegen. Die Suiten in den oberen Etagen verfügen zusätzlich über eine Badewanne auf der Terrasse und Meersicht, während die Suiten im Parterre direkten Zugang zum Poolbereich bieten, ideal für Familien.

Cottage Suite (24): Jeweils zwei Suiten von 68 - 78 m² Fläche sind in freistehenden Bungalows untergebracht, die sich an Hanglage im Garten verteilen und teilweise Meerblick bieten. Alle haben eine Badewanne auf der Terrasse.

Seafront Cottage (12): Gleich wie Cottage Suite, einige sind in Einzelbungalows untergebracht, nahe am Meer gelegen mit herrlicher Aussicht und maximaler Privatsphäre.

Pool Cottage Suite (5): Gleich wie Cottage Suite und zusätzlich mit eigenem 20 m² grossen Pool und schöner Meersicht.

Tongsai Pool Villa (8): Die 180 m² grossen Villen thronen über der Bucht und bieten eine sehr geräumige Terrasse mit eigenem, kleinen Pool, Badewanne, einem gedeckten Gazebo mit Mücken­­netz und Sicht auf den Ozean.

Seafront Pool Villa (5): Gleich wie Tongsai Pool Villa, in erster Reihe zum Meer gelegen mit traumhaftem Meerblick.