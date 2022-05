Der originelle, schwarz geflieste Swim­mingpool mit Kinderbecken liegt leicht erhöht am Strand. Das Spa bietet zahlreiche Massagen und Spa An­wen­dungen an. Tisch­tennis, Fit­ness­center, Yoga, Volleyball, Schnorcheln, Bodyboard, Stand-up Paddle, Windsur­fen und Katamarane sorgen für Abwechs­lung. Hübsche Boutique, Bibliothek. Boots­ausflüge und Golf werden vom Hotel organisiert.

An Hanglage, direkt am weissen, feinsandigen Pansea Strand gelegen. Die Fahrzeit zum Flughafen und zum lebhaften Patong Strand beträgt etwa 30 Fahrminuten. Einige loka­le Restaurants und Einkaufs­möglichkeiten erreicht man nach einem kurzen Spaziergang.

Im Restaurant «Lomtalay» frühstücken Sie mit einer herrlichen Sicht aufs das türkisfarbene Meer. Den kleinen Hunger stillt man an der «Beach Bar» und geniesst er­frischende Cock­­tails, am besten bei einem roman­tischen Sonnenunter­gang.

Die 103 hellen, stilvoll schlicht ge­haltenen Cottages sind im dschungelartigen Wald oberhalb der Bucht gelegen. Dank der Hanglage geniessen Sie von Ihrer Terrasse, mit Sonnenliegen bestückt, eine herr­liche Aussicht in die Natur. Die Cottages sind über Treppen erreichbar und sind mit allen Annehmlichkeiten, wie grossem Dop­pel­bett und Tagesbett sowie Klimaanlage, Ven­tilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaf­fee-/Teekocher, Espresso­maschine Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.

Hillside Cottage (29), Superior Cottage (21) und Deluxe Cottage (29): 34 m² grosse Cottages mit 11 m² grosser Terras­se. Diese Zimmerkategorien unterscheiden sich nur durch ihre Lage und Distanz zum Meer.

Beach Suite (7): 45 m² grosse Cottages, die zusätzlich über eine Badewanne und eine i-Pod Dockingstation verfügen und nahe am Strand liegen. Auf der 32 m² grossen Terrasse ge­­nies­sen Sie einen herrlichen Meerblick.

Pool Villa Ocean View (12): Neu erstellte Poolvillen an erhöhter Lage mit 100 m² Fläche (inkl. Aussenbereich). Schlaf­­zim­mer sowie separates Wohnzimmer, welches auch in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Terrasse mit 5.5 x 2.6 m grossen Pool und Dusche im Freien.