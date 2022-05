The Royal Sands Koh Rong

Der dramatische schwarze Infinity-Pool befindet sich neben der Chill Lounge und steht in krassem Kontrast zum weissen Sandstrand und dem türkisfar­benen Meer. Fitnesscenter und Spa. Zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten wie Yoga, Schnor­cheln, Tauchen, Kajaken, Fischen und Wandern werden angeboten.

Auf der Insel Koh Rong, direkt am unberührten, 8 km langen, schnee­weissen Sandstrand mit glasklarem Wasser. Zwei lokale Restaurants liegen 6 km entfernt. Die Anrei­­se von Sihanouk­­ville zum Resort erfolgt mit dem Schnellboot des Hotels in knapp 1 Std. Die Transferzeit zum Flug­hafen in Sihanoukville beträgt auch ca. 1 Std.