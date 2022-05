The City View Hotel

Die 422 Zimmer verteilen sich je Zim­mer­kategorie auf ein Gebäude. Die kompakten Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bad mit Badewanne oder Regendusche.

New Premier (30): Sehr einfach, aber sauber. Mit 15 m² eher kleine Zimmer, im Hauptgebäude, in den Etagen 11-17.

Deluxe (80): Freundlich eingerichtet, 16 m² gross, in den Etagen 7-17 im «Executive Wing» gelegen.

Premier (130): Geschmackvoll und modern eingerichtet, 21 m² grosse Zimmer in den Etagen 10-23 gelegen.