The Andaman

Das Hotel verfügt über einen herrlichen Swimmingpool inmitten des üppig grünen Gar­tens. «Young Explorers Club» mit zahlreichen Aktivitäten für 4 - 12 Jäh­rige. Wind­surfing, Segeln sowie Kanu- und Fahr­radverleih. Schnor­chelausflüge und Dschungel­wan­der­un­gen werden vom Hotel angeboten. Der lange Sandstrand lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. 18-Loch-Golfplatz in der Nähe. Im «V Bo­tanical Spa» können Sie sich so richtig verwöhnen lassen und mit herrlichem Ausblick dem Alltags­stress entfliehen.

Inmitten tropischer Landschaft direkt am schönen Datai Strand. Hier trifft der Dschungel den Ozean. Es hat keine lokalen Restaurants in unmittelbarer Nähe. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 40 Minuten.

Im «Jala» Restaurant werden fangfrische Fische und Meeresfrüchte unter freiem Himmel am Strand serviert. Im «The Restaurant» werden internationale sowie einheimische Gerichte angeboten. Ein beliebtes japanisches Restaurant sowie die Beach Bar, wo kleinere Snacks sowie Pizzen angeboten werden, runden das kulinarische Angebot ab. Ein kühles Getränk geniessen Sie am besten bei Son­nenuntergang an der Beach Bar oder in gemütlicher Atmos­phäre mit regelmässiger Live-Musik in der Lobby Lounge.