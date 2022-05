Thande Beach Hotel

Grosse, mit viel Teak­holz und Rattan eingerichtete Zimmer. Alle verfügen über eine private Terrasse und ein grosses, einfacheres Badezimmer mit Bade­wanne und Duschbrause. Sie sind ausgestattet mit einem Doppel- und Einzelbett, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Föhn. Die Zimmerkategorien unterscheiden sich in der Lage und der Aussicht.

Deluxe Garden View (20): Teilweise in zweistöckigen Gebäuden untergebracht, mit Sicht in den Garten.

Deluxe Bungalow (Partial Sea View) (10): In der zweiten Reihe gelegen. Das Meer ist zwischen den vorderen Gebäuden hindurch sichtbar.

Thande Beach Front Deluxe (Sea View) (12): Diese Zimmer haben eine private Terrasse direkt am Strand und bieten eine wunderschöne Aussicht über das Meer.