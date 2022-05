Streifzug durch Bangkoks Umgebung

1 . Tag Bangkok – Ayutthaya (M) Im komfortablen Schiff reisen Sie gemächlich flussaufwärts auf dem Chao Phraya Fluss nach Ayutthaya, der alten Königs­stadt. Unterwegs können Sie das lokale Leben am und auf dem Fluss beobachten und passieren ausserdem Sehens­würdig­keiten wie den Wat Arun, den Tempel der Morgenröte und den Königspalast. In Ayutthaya angekommen, besuchen Sie die wichtigsten Tempelanlagen, wie den bekannten Wat Mahathat mit dem in Baumwurzeln eingewachsenen Stein­buddhakopf. Die eindrückliche Ruinenstadt zeugt noch heute von der einstigen Pracht. Abschluss des Tages bildet ein Besuch im lokalen Thaibox-Studio. Hier trainieren Athleten, darunter auch Kinder den legendären Nationalsport.

2 . Tag Ayutthaya – Nakhon Phatom – Amphawa (F, M, A) Der heutige Morgen ist dem lokalen Handwerk gewidmet. Sie besichtigen einen Betrieb, der Holztrommeln fabriziert sowie das Zentrum der Holzschnitzerei. Wie aufwändig haus­­ge­machte Reisnudeln hergestellt werden, erfahren Sie zu Hause bei Einheimischen. Weiter geht es mit dem Besuch des beeindruckenden Phra Phathom Chedi in Nakhon Pathom, welches als höchstes buddhistisches Bauwerk des Landes gilt. Weiter­fahrt nach Amphawa in Ihr Hotel. Zum Abendessen sind Sie zu Gast bei einer freundlichen lokalen Familie und dürfen gerne bei der Zubereitung des Essens mithelfen. Erkunden Sie die umliegenden Obstgärten und lernen Sie, welche typischen Gemüse-, Kräuter- und Ge­­würz­­sorten in der thailändischen Küche verwendet werden. Geniessen Sie einen gemütlichen Abend in entspannter Umgebung.