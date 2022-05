Spektakulärer Bergtempel Preah Vihear ab Siem Reap

Srah em Village - Preah Vihear Tempel - Siem Reap (F, M)

Fahrt zum nahegelegenen alten Khmer ­Tem­­pel von Preah Vihear, welcher auf einem 525 m hohen Hügel thront und auf der kambodschanisch/thailändischen Grenze liegt. Erst vor einigen Jahren hat der Internationale Ge­richts­hof in Den Haag entschieden, dass die Tempelanlagen zu Kambodscha gehören. Preah Vihear ist unter den Khmer Tem­peln un­ge­wöhnlich. Das Tempelgebiet nutzt die topographischen Begebenheiten: stufenweise steigt der «Tempelberg» an bis man zur Platt­form gelangt, auf dem das Heilig­tum steht. Neben den wundervollen Tem­pel­­anla­gen ist auch der Panoramablick in die kambodschanische Ebene sehr eindrück­lich. Nach­mittags fahren Sie via Anlong Veng, einem modernen Handelszentrum nahe der thailändischen Gren­­ze und frühere Hochburg des gefürchteten Khmer Rouge Regimes, zurück nach Siem Reap.