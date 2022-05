Ein Swimmingpool mit schöner Aus­­sicht auf das Meer, der zweite Pool befindet sich in der weitläufigen Gartenanlage. Fitnesscenter und kleines, offenes Spa, in dem man während einer wohltuenden Massage dem Meeres­rauschen lauschen kann. Kleines Tauchcenter. Sehr beliebt bei Tauchern sind die Tauch­gründe der Inseln Balicasag, Cabilao, Pamilacan sowie das Habagat Schiffs­wrack. Tagesausflüge zu den Chocolate Hills, zum Loboc Fluss und zu den Tarsiers (Koboldmakis) werden vor Ort ebenfalls angeboten.

Das South Palms Resort Panglao befindet sich direkt am feinsandigen, weis­sen Bolod Strand auf der Insel Panglao. Der 700 m lange Strand­abschnitt mit Palmen beim Resort ist wohl einer der schönsten der Philippinen. In Gehdistanz befinden sich mehrere lokale Restaurants. Rund 10 Fahr­minuten entfernt befindet sich das lebhafte Zentrum mit vielen Res­tau­rants und Bars, welche sich dem Alona Strand entlang reihen. Abends gibt es einen kostenlosen Jeepney Transfer nach Alona. Der Flug­hafen Bohol-Panglao liegt rund 20 Fahr­minuten entfernt.

Die einstöckigen Reihenbungalows verteilen sich in der weitläufigen, gepflegten Gartenanlage und am Strand. Jedes der dezent und geschmackvoll gestalteten Zimmer verfügt über eine kleine Terrasse. Zur Ein­richtung gehören ein separates Badezimmer mit Dusche, Kli­ma­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internet­zugang, Mini­­bar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.

Deluxe Garden View (36): 30 m² grosse Zimmer ­mit Sicht in den Garten.

Deluxe Pool View (20): 33 m² gross und näher beim Swim­ming­pool gelegen.

Deluxe Beachfront (25): Diese Zimmer sind mit 34 m² etwas grösser und befinden sich in der ersten Reihe direkt beim Strand.