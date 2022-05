Song Saa Private Island

Das Rezept der Küchencrew ist ein Ein­faches: Aus frischen, lokalen Zutaten und raffinierten Gewür­zen ihre Gäste mit einer feinen Küche zu begeistern. Dies gelingt mit Erfolg. Das «Vista» ist das über dem Wasser gebaute Restaurant und hier werden Sie mit innovativer Küche überrascht. «The Driftwood Bar» die sich direkt am Strand befindet, steht für Tapas, Gourmet-Pizzas sowie feine Cocktails und andere Er­­frischungen. Egal, ob ein privates Candle Light Dinner am Strand oder in Ihrer Villa, das freundliche Personal erfüllt all Ihre Wünsche.