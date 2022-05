Schöner Swimmingpool mit inte­grier­ter Poolbar, etwas erhöht gelegen mit herrlicher Aus­blick. Das Six Senses Spa gehört zu den Kern-Eleme­nten dieser Luxusanlage. Fitnesscenter, Wassersport und zahlreiche Aus­flugsmöglichkeiten. Das «The Den» ist der ideale Ort für die Kinder mit einer Reihe von kreativen Erlebnissen.

Abgelegen, auf der Nordwestseite der Insel Ko Kood gelegen. Eine moderne Cessna Grand Caravan mit acht Plätzen bringt Sie in einem knapp 90 minütigen Flug von Bangkok direkt zum Soneva Kiri Flugfeld. Die Insel erreichen Sie nach rund 10 Minuten mit dem hotel­eigenen Speed­boot.

Die 36 freistehenden Pool Villen weisen ein unverwechselbares Design auf. Die Villen liegen an erhöhter Lage oder entlang des Strandes mit traumhaftem Blick auf den Golf von Siam. Ein persönlicher Butler sorgt für Ihr Wohl und zu jeder Villa gehören 2 Fahrräder und ein Buggy.

Bay View Pool Villa Suite (6): Die 464 m² grossen Villen (inkl. Aus­senfläche) liegen am Hügel und verfügen über ein separates Schlafzimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, DVD-Player und Musikanlage mit Multi­media Station sowie begehbarer Kleiderschrank und ein offenes Bade­zimmer mit Dusche und Badewanne im Freien. Zum Ent­spannen erwartet Sie eine grosszügige Terrasse mit Lounge, grossem Esstisch, Sonnenliegen und ein 43 m² gros­ser, ­eigener Swimmingpool.

Beach Pool Villa Suite (10): Die 403 m² grossen Villen (inkl. Aussenfläche) verfügen über die gleiche Einrichtung wie die Bay View Pool Villa Suiten, liegen jedoch direkt am Strand mit herrlichem Meerblick. Zum Aussenbereich gehören mehrere Terrassen mit Sonnenliegen und einen traumhaften 135 m² grossen, privaten Swimmingpool.