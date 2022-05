Sok San Beach Resort

Auf Koh Rong, einer unberührten Insel gelegen, direkt am 6 km langen, schnee­­weissen traumhaften Sandstrand. Die An­rei­­se von Sihanouk­­ville zum Resort erfolgt mit dem Schnellboot des Hotels in knapp 1 Std.

Die Anlage umfasst insgesamt 95 Zimmer, die sich in Reihen- und Einzelbungalows befinden und im hinteren Teil der Anlage etwas lieblos in zahlreichen Reihen gruppiert sind. Alle Zimmer sind sauber und zweckmässig eingerichtet mit Klima­an­lage, Ventilator, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe und Dusche, WC.

Pavillion Garden View (32): In Reihenbun­galows ab der 2. Reihe zum Strand gelegen mit kleiner Terrasse.

Pavilion Sea View: Direkt am Traumstrand gelegen mit Terrasse und mit eigenem Son­nen­­schirm am Strand.

Sea View Chalet: Traditionelle Holz Chalets mit einfacher Einrichtung aber direkt am Strand gelegen mit herrlicher Aussicht.