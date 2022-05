Six Senses Krabey Island

Beinahe unsichtbar vom Meer aus, sind die 40 modernen und eleganten Poolvillen in der tropischen Landschaft der Insel verteilt. Entworfen im typischen Stil von Six Senses in natürlichen, dezenten Tönen, nachhaltigen Materialien und einer detailverliebten Einfachheit. Riesige Glasfronten erlauben ein einzigartiges Dschungel­erlebnis und eine atemberaubende Sicht in die Natur und auf das Meer. Die topmoderne Ausstattung bietet absoluten Komfort. Jede Villa verfügt über Klimaanlage, Deckenventila­toren, Fernseher, Tele­fon, Bluetooth-Lautsprecher, gratis In­ter­­­­netzugang, Mini­bar, Espressomaschine, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Grosszügige Terrasse mit eigenem Swimming­pool (ca. 6 x 3 m) und Sonnen­liegen.

Hideaway Pool Villa Suite (21): Die 110-118 m² grossen Villen bieten zusätzlich ein Wohnzimmer und sind wunderschön in die üppige Natur eingebettet mit Blick ins Grüne. Grosses Bad mit Regendusche und separater Badewanne.

Ocean Pool Villa (2): 77 m² gross, an erhöhter Lage mit tollem Meerblick. Grosses Bad mit Regendusche.

Ocean Pool Villa Suite (9): Gleich wie Hideaway Pool Villa Suite, jedoch mit Panoramasicht auf das Meer und die um­­lie­genden Inseln.

Oceanfront Pool Villa Suite (5): Gleich wie Hideaway Pool Villa Suite,aber am nächsten zum Meer gelegen mit Meer­blick aus der ersten Reihe.