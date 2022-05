Siddhartha Ocean Front Resort & Spa

Toller Swimming­pool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, Yoga, Tauchcenter, Schnor­cheln, Fitnessraum, Billard, Tisch­ten­nis, Ausflüge in der Region. Schönes Haus­­riff, zudem befinden sich zahlreiche gute Tauch- und Schnorchel­plätze in der Nähe.