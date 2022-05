Sandoway Resort

Swimmingpool, Spa, Windsurfen, Velo­­verleih, Bibliothek, Kino, Souvenirladen. Gegen Gebühr Boots-, Angel-, Schnor­chel- und Land­aus­flüge so­wie Golf (9-Loch Golfplatz in der Nähe).

Am südlichen Ende des Ngapali Strandes. 20 Minuten Fahrzeit zum Flughafen Thandwe.

Im Restaurant mit Open­air-Terrasse zum Strand werden feine Gerichte aus fangfrischem Fisch, Hummer und Garnelen sowie mediterrane und italienische Menüs serviert. Einige lokale Res­taurants, welche mehrheitlich Seafood Gerichte anbieten, liegen in der Nähe.

Die 55 kreativ, mit natürlichen Mate­rialien gestalteten Zimmer verfügen über eine Veranda, ein grosses Badezimmer mit Dusche, ein separates Wohn­zimmer im Erdgeschoss sowie ein Schlaf­zimmer mit Moskito­­netz im oberen Stock. Klima­­anlage, Ventilator, Telefon, gratis Inter­net­­zugang und Minibar (kein Fernseher).

Deluxe (25): Reihenbungalows im hinteren Teil mit Sicht in die tropische Gartenanlage, 75 m² gross und etwas ringhörig.

Village Cottage (10): 80 m² grosse Bungalows im mittleren Teil des Gartens, zum Teil ein wenig Meersicht vom Schlaf­zimmer aus.

Beachfront Cottage (5): 80 m² gross, an vorderster Front un­­mittel­bar beim Strand gelegen mit herrlicher Meersicht.

Sandoway Seaview Villa (8): 120 m² grosse Villen mit asiatischem Flair, Bade­zim­­mer mit Marmor­ba­de­wanne. Der obere Stock (Wendeltreppe) ist mit einer Fensterfront versehen. Die Seaview Villen liegen in der zweiten Reihe hinter den Beach­front Villen, das Meer ist, stellenweise etwas verdeckt, zwischen den Beach­front Villen hindurch sichtbar.

Sandoway Beachfront Villa (11): Gleiche Innenausstattung wie die Seaview Villa, mit herrlicher, direkter Strandlage.