Royal Orchid Sheraton

Direkt am Fluss gelegen, ca. 60 Min. vom Flughafen entfernt. Die nächste Sky Train Station «Saphan Taksin» ist mit dem gratis Shuttle-Boot (alle 30 Min. von 10-22 Uhr) in ca. 10 Mi­n. erreichbar. Das Einkaufszentrum «River City» mit Halte­stelle der meisten, öffen­­tlichen Bootslinien liegt gleich neben dem Hotel. Die bekannte Silom Road wie auch «Chinatown» können gut zu Fuss erreicht werden. Auf der gegenüberliegenden Fluss­seite eröffnet gegen Ende 2018 das «Icon Siam», eine neue Shopping-Mall der Superlative.

Im Restaurant «Thara Thong» kommen Sie in den Genuss von thailändischen Spezialitäten. Das Restaurant «Giorgio’s» mit Innenbereich und Terrasse mit Blick auf den Fluss lockt mit italienischen Köstlich­keiten. Ein weiterer kulinarischer Höhepunkt ist das Restaurant «River­side Grill», welches die Gäste mit feinsten Seafood-Spezialitäten verwöhnt. 3 Bars und Lobby Lounge mit Live-Unter­haltung.

Alle 726 Zimmer bieten eine herrliche Flusssicht. Die komfortablen Zimmer sind mit hellem, dezenten In­ter­ieur ausgestattet und verfügen über Fern­­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Kli­ma­­­anlage, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Föhn, Safe und Bad oder Dusche.

Deluxe Riverview (324): 36 m² gross, in den Stockwerken 5-16 gelegen.

Premium Deluxe Riverview (240): gleich gross wie Deluxe Rvierview, jedoch in den Stock­werken 17-24 gelegen.

Club Deluxe Riverview (95): 36 m² gross, in der 25.-28. Etage gelegen. Freier Zugang zur Club Lounge auf der 27. Etage mit einzigartiger Aussicht, wo das Frühstück, der «After­noon Tea» sowie abends Cocktails und Ca­napés serviert werden. Gratis Bügelservice (täglich 2 Stück pro Zimmer).