Reise zum goldenen Felsen (Überland von Bangkok nach Yangon)

Mae Sot - Myawaddy - Hpa-An (F, M)

Was jahrelang unmöglich war, werden Sie heute tun: in Myawaddy passieren Sie über die 420 m lange Brücke die Grenze nach Myanmar. Ihre burmesische Reise­leitung erwartet Sie und erledigt die Ein­reise­formalitäten. Dieser Region steht dank dem grenzüberschreitenden Handel mit Thailand eine wirtschaftlich vielversprechende Zukunft bevor. Ent­sprechend wird in die Infrastruktur investiert. Auf der teilweise neu gebauten Strasse reisen Sie via Kawkareik durch die hügeligen Landschaften in Richtung Hpa-An. Unter­wegs besuchen Sie die rund 690 m lange Sadan Höhle, welche eine Vielzahl an Buddhafiguren beherbergt. Am Ende der Höhle befindet sich ein See, bei ausreichendem Wasser­stand besteigen Sie ein Kanu und lassen sich durch die Reis­felder rudern. Zum Abschluss der heutigen Reise bestaunen Sie in Hpa-An die auf einer Felsnadel erbaute Kyauk Kalat Pagode.