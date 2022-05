Pristine Mermaid Resort

Offenes Restaurant «Ngapali Barrels» mit schlichtem Design. Geniessen Sie lokale Küche, fangfrische Meeresfrüchte sowie weitere asiatische und europäisch-­italienische Gerichte. Die Bar lockt besonders abends zum romantischen Sonnen­unter­­­gang am Strand. Einige lokale Res­tau­rants finden Sie in Geh­­dis­tanz.

46 grosszügig konzipierte Doppel- oder Einzelbungalows in drei Reihen zum Meer angelegt. Sie sind modern eingerichtet mit schönem Holz­boden, einem grossen, halboffenen Bade­zimmer mit Aus­sen­­­dusche und Bade­wanne im Freien sowie einer Terrasse. Alle verfügen über Klima­an­lage, Fern­­seher, Telefon, gratis Inter­­net­zu­gang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Ngapali Cottage (Garden View) (16): 70 m² grosse Zimmer in Doppeleinheiten im hinteren Bereich (3. Reihe). Zeitweise ist die Strasse hinter dem Resort etwas hörbar.

Ngapali Cottage (Sea View) (16): gleich wie die Garden View Cottages, jedoch in der zweiten Reihe mit teilweiser Meersicht.

Mermaid Suite (Beach Front) (12): luxuriöse 100 m² grosse, alleinstehende Suite in erster Reihe zum Strand mit traumhafter Aussicht.