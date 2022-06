Peace Resort Samui

Die weitläufige An­lage umfasst insgesamt 122 Bungalows, Villen und Zim­mer. Diese sind gemütlich eingerichtet und sind in einer weit­läufigen Gartenanlage verteilt. Sie sind mit Kli­maanlage, Te­le­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und einem Tages­bett ausgestattet.

Deluxe Bungalow (55): 42 m² gross mit Dusche, im hinteren Teil der Anlage gelegen mit Terrasse und Gartensicht.

Deluxe Terrace (10): 38 m² grosse Zimmer mit Ter­rasse mit Bade­wanne, zwei Stühlen und einem kleinen Tisch ausgestattet, im oberen Stock­werk eines 2-stöckigen Gebäudes gelegen.

Premier Bungalow (31): 50–55 m² grosses, modern eingerichtetes Bungalow mit Bade­wanne, im mittleren Teil der Anlage gelegen, teilweise mit geräumigem Wohnbereich.

Deluxe Plunge Pool (10): 70 m² grosse Zimmer mit Jacuzzi Bade­wanne und kleinem Plunge Pool auf der Terrasse, im Parterre des 2-stöckigen Gebäudes gelegen.

Sea Breeze Pool Villa (6): Ca. 120 m² grosse, mo­derne Villa mit Bad und Dusche, Wohnbereich und Terrasse mit schönem Pool, nahe am Strand und Pool gelegen.

2-Bedroom Sea Breeze Pool Villa (3): Gleich wie Sea Breeze Pool Villa, jedoch mit 2 Schlafzimmern.

2-Bedroom Premier Pool Villa (2): 145 m² gross, in der 2. und 3. Reihe zum Strand gelegen mit 2 Schlafzimmern.

Beachfront Pool Villa (3): ca. 200 m² gross in vorderster Reihe zum Strand mit herrlicher Meersicht, nahe beim Hauptpool gelegen mit separatem Wohnbereich, grosser Terrasse mit Pool, Jacuzzi und Sonnenliegen.