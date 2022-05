Nusa Dua Beach Hotel & Spa

Vier Swimmingpools, Schnor­cheln, Surfen, Tauchen, Tennis, Squash, Beachvolleyball, Tisch­tennis, Fitness Club, Kinderclub mit zwei Pools. Im «Nusa Dua Spa» spüren Sie die reiche balinesische Tradition sowohl im Ambiente als auch in den vielfältigen Wellness-Anwen­dungen. Gratis Dampfbad, Sauna und Jacuzzi. Der «Bukit Pandawa Golf & Country Club» ist in rund 25 Fahrminuten erreichbar.

Direkt an einem der schönsten Abschnitte des hellen Nusa Dua Sandstrandes. 15 Gehminuten zum Einkaufs- und Restaurantzentrum «Bali Collection». Die Fahrzeit zum Flug­hafen beträgt rund 20 Minuten.

Vier Restaurants mit balinesischen, asiatischen und euro­päischen Gerichten und Grillmenüs. Drei Bars. Regelmässige Vorstellungen im Amphi­theater, Garten oder am Strand mit kulinarischen Abenden.

Die 382 Zimmer sind aufgeteilt auf drei vierstöckige Hotelflügel. Sie haben balinesisches Flair und sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, einem Holz­boden, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Deluxe (184): 34 m² grosse Zimmer mit warmen, braunen Farb­tönen und moderner Einrichtung. Das halboffene Bade­­z­immer kann durch eine Schiebetür zum Schlaf­zim­mer geöffnet werden.

Premier (82): Grösser und komfortabler als die Deluxe Zimmer (40 m²), Badezimmer mit separater Duschkabine.

Family (10): Das ideale Angebot für eine Familie mit bis zu 2 Kindern unter 12 Jahren. Auf 48 m² eingerichtet wie die Deluxe Zimmer, verfügen aber über ein zusätzliches Ka­jü­tenbett.

Deluxe for 4 (8): Die perfekte Lösung für Familien, welche mehr Privatsphäre wünschen. Diese Zimmerkategorie mit 70 m² besteht aus 2 Deluxe Zimmern mit Verbindungstüre und bietet Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder oder für 4 Erwachsene.

Palace Club (42): Die 56 m² grossen, geräumigen und luxuriösen Zimmer befinden sich im Parterre, haben einen Sitzplatz und ermöglichen Ihnen einen direkten Zugang zum Garten. Das grosszügige Badezimmer ist mit Badewanne und separater Dusch­kabine versehen.

Palace Club Lagoon (14): Gleiche Einrichtung wie Palace Club, zusätzlich mit direktem Zugang über die Terrasse in den schönen Lagunen-Swimmingpool.

Palace Club Gäste erfahren einen besonderen Service und kommen in den Genuss zusätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Palace Club Lounge, wo das Früh­stück, tagsüber alkoholfreie Getränke sowie ein «Afternoon Tea» und abends Cocktails mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten ein persönliches check-in und check-out, Butler Service, Bügelservice (4 Kleidungs­stücke pro Zimmer bei Ankunft) und gratis late check-out bis 15 Uhr.