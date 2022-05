Nord-Luzon Rundreise ab Manila

Am frühen Morgen brechen Sie auf dem Express Highway und der Cagayan Road ins 360 km entfernte Banaue auf. Reisfelder, Plantagen und Dörfer prägen die abwechslungsreiche Szenerie während Ihrer Fahrt, welche Sie über den Dalton Pass nach Bagabag und anschliessend über eine kurvenreiche Strasse ins 1’300 m ü.M. liegende Banaue bringt (gesamte Fahrzeit ca. 7 Stunden).

Im «Jeepney» gelangen Sie zum Ausgangspunkt Ihres Trek­kings. Auf Schusters Rappen machen Sie sich auf nach Batad. Unter­wegs werden Sie mit grandiosen Aus­sichten auf die Reis­­­terrassen und bewaldete Hügelzüge reichlich entlohnt. Nach dem Mittagessen wandern Sie auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und einem Fluss entlang zum Tappiya Wasser­fall (Trekkingdistanz: 4 km). Übernachtung im Simon’s View Point Inn in Batad (sehr einfache Unterkunft ohne Klima­anlage, Gemein­schafts­toiletten und Waschraum ohne Heiss­wasser).

Über Berg- und Naturstrassen, vorbei an fantastischen Reis­terrassen und ursprünglichen Dörfchen, gelangen Sie nach Bontoc, wo Sie das ethnologische Museum besuchen. Ihr heutiges Ziel ist Sagada. Der Ort ist vor allem durch die «Hängenden Särge», einer ganz besonderen und heute noch praktizierten Tradition der Totenbestattung, bekannt.

Baguio - Manila (F, M)

Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch die Zen­tral­ebene von Luzon zurück ins Tiefland. In Bacolor sehen Sie die San Guillermo Kirche, welche seit 1991 nach dem Ausbruch des Mt. Pinatubo zur Hälfte mit Lahar bedeckt ist. Am frühen Abend treffen Sie wieder in Manila ein.