Ngapali Bay Villas & Spa

Das Resort liegt am südlichen Ende des Ngapali Strandes. Zum Flughafen in Thandwe sind es ca. 20 Fahr­mi­nuten.

Die 32 Einzel- oder Doppelvillen sind in drei Reihen so angelegt, dass von jeder das Meer zu sehen ist. Sie bieten dank hohem Holzdach, Pa­no­ra­ma­fenster und viel Licht ein grosszügiges Raumgefühl. Alle Villen verfügen über einen Holzboden, ein Bad mit Badewanne und Regen­dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Seaview Villa with Terrace (16): 54 m² gross, nicht in der ­ersten Reihe gelegen, dennoch mit guter Sicht zum Meer.

Seaview Villa with Plunge Pool (8): 54 m² gross, verfügen zusätzlich über einen Privatpool (ca. 16 m²).

Sea Front Villa with Plunge Pool (4): Herrliche, 54 m² grosse Villen mit Privatpool (ca. 16 m²), vorne beim Strand gelegen.

Suite Villa (4): 110 m² grosse Villen ganz zuvorderst beim Strand mit eigenem, privatem Pavillon und Privatpool.