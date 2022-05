New Star Resort

Direkt am schönen und ruhigen Chaweng Noi Strand gelegen. Der quirlige Chaweng Strand mit vielen Ein­kaufs­mög­lichkeiten und Restaurants erreichen Sie in ca. 20 Minu­ten zu Fuss. Zum Flughafen von Ko Samui fährt man ca. 15 Minuten.

Das Restaurant «Lime» befindet sich leicht erhöht mit Blick auf das Meer. Das zweite Restaurant «Chill by the Pool» serviert internationale Küche direkt beim Pool. Bar mit Erfrischungen und Meersicht.

Die 74 Zimmer, Cottages und Villen sind geschmackvoll im modernen Stil eingerichtet und grosszügig gestaltet. Sie verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, LCD-Fernseher, Safe, Föhn, Mini­bar und Kaffee-/Teekocher.

Deluxe Balcony (36):Die 50 m² grossen, frisch renovierten Zim­mer befinden sich in zweistöckigen Gebäuden an leichter Hanglage und sind ausgestattet mit grossem Bade­zimmer mit Badewanne und sepa­rater Dusche. Alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse und bieten teilweise Sicht aufs Meer. Die Zimmer in der oberen Etage verfügen zusätzlich über eine Dusche im Freien.

Cottage (19): Die 50 m² grossen, einfach eingerichteten Cottages befinden sich an Hanglage oberhalb des Pools und haben eine gemütliche Terrasse, teilweise mit Meerblick.

Ocean Pool Villa (4): Die 94 m² grossen Villen bieten absolute Privatsphäre und einen eigenen Pool (18 m²) und befinden sich nahe beim Meer.

Beachfront Villa (5): Sind direkt am Meer gelegen, mit einer einmaligen Aussicht. Ein grosser Aussenbereich mit Son­nen­liegen und Esstisch runden den Luxus dieser Villen ab.