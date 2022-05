Natur pur in Sarawak ab Kuching

Auf abenteuerlichen Ausflügen, bei Tag und Nacht, zu Fuss und per Boot entdecken Sie die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Borneos. An Mangrovenwäldern vorbei, dringen Sie ein in den dichten Dschungel und beobachten mit etwas Glück exotische Tiere wie Irrawaddy Delfine, Nasenaffen, Makaken, exotische Vogelarten und gar Krokodile. Dank der Kombination mit dem Borneo Highlands Resort, das auf über 1000 m. ü. M liegt, und dem Permai Rainforest Resort auf Meereshöhe, erleben Sie die unterschiedliche Flora und Fauna in den Bergen und an der Küste - ein Traum für Naturliebhaber!