Natur & Kultur rund um Sapa ab Hanoi

Morgens Ankunft im Lao Cai, an der Grenze zu China gelegen. Sie treffen Ihren Fahrer, der Sie durch pittoreske Hügel­land­schaft zur, auf 1000 m. ü. M. gelegenen, Topas Ecolodge bringt. Frühstück in der Ecolodge und Zeit für erste, eigene Er­kundungen zu Fuss oder mit dem Mountainbike. Nach­mit­tags besuchen Sie während einer Mountain­­bike Tour einige «Red Dao» Minderhei­ten Dörfer und sehen deren Lebensweisen, die sich seit Jahrhunder­ten kaum verändert haben.

Sapa Tal - Nam Cang - Sapa Tal (F, M)

Transfer zum Ausgangspunkt Ihres heutigen, cirka dreistündigen Trekkings. In traumhafter Kulisse beginnen Sie Ihre Wanderung und kommen, abseits des Massentourismus, an Dörfer vorbei, wo Sie auf freundliche Einheimische treffen, die Sie sicherlich auf einen Grüntee in Ihr Haus einladen werden. Vorbei an malerischen Reisterrassen und Bambus­hütten, tief im Sapa Tal befindet sich das ruhige Dorf Nam Cang, das vom Bergstamm der «Red Dao» beheimatet wird. Zum Mittagessen treffen Sie im gemütlichen Gästehaus ein, welches nur über eine Hängebrücke über den Muang Hao Fluss mit einem nahe­gelegenen Dorf verbunden ist. Es bleibt Zeit, um das beschauliche Dorf mit seiner gastfreundlichen Bevölkerung zu erkunden oder im Fluss zu baden. Rückkehr in die Ecolodge mit dem Auto.