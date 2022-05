Moracea by Khaolak Resort

Nach der Hotelerweiterung von 2014 umfasst die Anlage insgesamt 190 Zimmer, Bungalows und Villen, die sich harmonisch in die Natur einfügen.

Jasmine Superior Bungalow (8): 40 m² grosse, im 2017 renovierte Doppel­bun­galows am Hang gelegen, inmitten einem tropischen Garten mit Terrasse zur Meerseite gerichtet. Die Bungalows sind mit Kli­ma­anlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Bad mit Badewanne oder Regendusche.

Zeavola Deluxe Bungalow (32): 45 m² grosse, moderne Doppel­bungalows, nahe am Strand und am Swimming­pool gelegen. Grosse Terrasse mit Meersicht.

Zeavola Deluxe Beach Front (14): Die 45 m² grossen Zimmer ­liegen in Doppelbungalows in der ersten Reihe und ­werden nur durch Fussweg und Liegewiese vom herrlichen Sand­strand getrennt. Zusätzlich mit Sitzecke. Grosse Terrasse mit voller Meersicht.

Hibiscus Grand Deluxe Room (74): 50 m² grosse Zimmer in mehreren 2 bis 3-stöckigen Gebäuden verteilt mit 4-6 Ein­heiten pro Gebäude. Die Zimmer sind im sino-portugiesischen Stil sehr geschmackvoll eingerichtet mit grossem Balkon und Sicht in den Garten/Dschun­gel.

Hibiscus Pool Access Room (14): Gleich wie Hibiscus Grand De­luxe Room, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zu­­gang zum Swimmingpool.

Allamanda Pool Villa (7): Cirka 90 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, freistehende Villa am Hang gelegen mit eigenem Pool (3 x 6 m).