Mietwagenrundreise in den Süden ab Bangkok

Bangkok – Nakhon Pathom – Petchaburi – Hua Hin (ca. 300 km)

Morgens werden Sie in Ihrem Hotel in Bangkok abgeholt und zum Treffpunkt am Stadtrand gebracht. Übernahme Ihres Miet­autos und nach ein paar Instruktionen kann Ihre Reise Richtung Süden beginnen. Auf der Fahrt nach Hua Hin empfehlen wir Ihnen diverse Stopps einzulegen, so wäre das der Phra Pathom Chedi, das höchste buddhistische Bauwerk Thai­land oder der Steinpark Khao Ngu, mit verschiedenen Kalk­stein­bergen, Seen und unzähligen Affen einen Besuch wert. In Petchaburi lohnt sich die Besichtigung von Tham Khao Luang, einem Höhlen-Schrein voller Stalaktiten und Buddhafiguren.