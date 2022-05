Mekong Delta Fluss-Kreuzfahrten mit «Dragon Eyes» ab Saigon

Saigon - Cai Be (M, A)

Transfer von Ihrem Stadthotel in Saigon ins fruchtbare Me­kong Delta, bekannt als die «Reiskammer» Viet­nams. Gegen Mittag gehen Sie in Cai Be an Bord Ihres Bootes und machen es sich in Ihrer Kabine gemütlich. Während das Boot seine Fahrt aufnimmt, geniessen Sie ein leckeres Mittag­essen, lehnen sich zurück und geniessen die an Ihnen vorbeiziehende Landschaft mit Was­ser­wegen und Obst­plan­ta­gen. Bei einem Landausflug am Nach­mittag sehen Sie während eines Spa­zier­ganges grüne Reis­felder, tropische Obst­­plan­tagen und treffen Ein­heimische. Ein be­­son­deres Erlebnis ist der Sonnen­unter­gang, den Sie vom Deck aus geniessen, am besten mit einem Drink von der Bar. Abendessen und Über­nachtung an Bord, mitten im Mekong Delta.