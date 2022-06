Nebst einem ausgedehnten Shopping-Angebot befinden sich in der Nähe des in der Marina Bay gelegenen Hotels auch ein Museum, ein Theater sowie die einzigartigen Gardens by the Bay.

Alle Zimmer des Luxushotels verfügen über kostenloses Highspeed-WLAN, einen 24-Stunden-Zimmerservice sowie einen interaktiven Flachbildfernseher. Weiter erlaubt das Nächtigen im Marina Bay Sands exklusiven Eintritt in den Banyan Tree Fitness Club sowie den Zugang zur SkyPark-Aussichtsplattform und dem Infinity-Pool.



Luxuszimmer

Genießen Sie die herrliche Aussicht aus den raumhohen Fenstern in Singapurs berühmtestem Luxushotel.

1 Kingsize- oder 2 Einzelbetten, max. 3 Gäste



Premier-Zimmer

Schwelgen Sie in dieser hellen und luftigen Oase, zu der auch eine tiefe Badewanne gehört.

1 Kingsize- oder 2 Einzelbetten, max. 3 Gäste



Wohnzimmer

Finden Sie alle Ihre Lebensbedürfnisse in diesem Rückzugsort, der speziell für Familien konzipiert wurde.

2 Kingsize-Betten, max. 4 Gäste



Orchideen-Suite

Entdecken Sie erstklassige Annehmlichkeiten sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer.

1 Schlafzimmer mit Kingsize-Bett + separates Wohnzimmer, max. 3 Gäste



Sands-Suite

Für Ihre Unterhaltung bietet die Sands Suite entweder einen Raum mit Billardtisch oder einen Medienraum.

1 Schlafzimmer mit Kingsize-Bett + separates Wohnzimmer, max. 3 Gäste



Merlion-Suite

In Ihrer opulenten Merlion Suite erwartet Sie ein Panoramablick auf die Gardens by the Bay und die Straße von Singapur.

2 Schlafzimmer, 1 Kingsize-Bett und 2 Queensize-Betten + separates Wohnzimmer, max. 4 Gäste



Präsidenten-Suite

Stoßen Sie Champagner vor der Kulisse der glitzernden Skyline der Stadt oder der üppigen Gardens by the Bay an.

3 Schlafzimmer + 2 Wohnzimmer, 1 mit Mini Grand Piano, max. 6 Gäste



Chairman-Suite

Beanspruchen Sie Singapurs bestes Luxushotelerlebnis mit der glitzernden Stadt zu Ihren Füßen.

4 Schlafzimmer + 2 Wohnzimmer, 1 mit Mini Grand Piano, max. 8 Gäste