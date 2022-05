Malaysia - Grosse Mietwagenrundreise - SIN-PEN ab Kuala Lumpur

1 . Tag Singapur – Johor Bahru – Malakka (ca. 250 km) Abholung um 07.30 Uhr in Ihrem Hotel in Singapur und Transfer zur Grenze nach Malaysia. Nach kurzen Grenzfor­mali­täten, Transfer zur Hertz-Vermietstation in Johor Bahru (Malaysia). Übernahme Ihres Mietautos und die Reise kann beginnen. Sie machen sich auf den Weg zur geschichtsträchtigen Stadt Malakka.

2 . Tag Malakka – Kuala Lumpur (ca. 150 km) (F) Heute lassen Sie Malakka hinter sich und fahren in die mo­der­ne Hauptstadt. K. L., wo wir zwei Nächte für Sie gebucht haben. Kuala Lumpur ist modern und vereint den Einfluss zahl­reicher Kulturen und Menschen.

3 . Tag Kuala Lumpur (F) Unsere Empfehlung für heute lautet: Geniessen Sie einen Tage ohne selber Auto zu fahren. Sie können die Stadt auf eigene Faust mit öffentlichen Ver­kehrs­mitteln erkunden oder einen organisierten Ausflug buchen.

4 . Tag Kuala Lumpur – Taman Negara (ca. 250 km) (F, A) Ca. 5-stündige Fahrt nach Kuala Tahan, wo Sie Ihr Fahrzeug parken können. Mit einem Wassertaxi (ca. MYR 5 = CHF 1.50,

vor Ort zu bezahlen) erreichen Sie in wenigen Minuten das andere Flussufer, wo sich Ihr rustikales Hotel befindet. Hier sind Sie in tierischer Gesell­schaft: Tapire, Wild­schweine, Ele­­fan­ten, Affen und verschiedene Vogel- und Insekten­arten. Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spaziergang!

5 . Tag Taman Negara (F, M, A) Gemütliche Wanderung mit herrlichem Aus­blick. Der 530 m lange «Canopy Walk» führt in luftiger Höhe von Baumwipfel zu Baum­wipfel und bietet eine ganz andere Per­spektive des Dschungels. Nachmittags Boots­fahrt zu einem Wasserfall mit Bade­mög­­lich­keit.

6 . Tag Taman Negara – Cameron Highlands (ca. 260 km) (F) Nach dem Frühstück verlassen Sie den Nationalpark und ge­­langen per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Die heutige rund 6-stündige Fahrt führt durch üppig grünes Hin­terland in die Berge zu den Cameron Highlands. Die Durch­schnitts­tem­pe­ratur von «frischen» 22 °C und die liebliche, hüglige Land­schaft locken viele Be­sucher an.

7 . Tag Cameron Highlands – Penang (ca. 320 km) (F) Auf der Fahrt via Ipoh nach Penang können Sie unterwegs verschiedene Sehenswürdigkeiten besichtigen und erreichen über die Penang-Bridge, der längsten Brücke Asiens, die entzückende Insel Penang.

8 . Tag Penang (F) Penang ist die älteste britische Niederlassung in Malaysia und dank der historisch sehr interessanten Stadt George­town einer der Top-Attraktionen des Landes. Wir empfehlen auf einer ganztägigen Inseltour die wichtigsten Sehens­würdig­keiten zu besuchen.