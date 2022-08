Liberty Central Citypoint

Mitten im Zentrum von Saigon. Sehenswürdigkeiten, Res­taurants, Bars und Geschäfte sind in bequemer in Geh­dis­tanz zu erreichen. Zum Flughafen ca. 45 Fahrminuten.

Das «Central Restaurant» serviert vietnamesische und internationale à la carte Gerichte und bietet frische, hochwertige Speisen am Buffet an. Im «The Bistro» werden leichte Snacks, Kaffee und eine reiche Auswahl an Getränken serviert. Die «Above Sky Bar» auf dem Dach ergänzt mit erfrischenden Cocktails und erlesenen Weinen.