Kreuzfahrt durch die Inselwelt Indonesiens / Bali - Flores ab Südbali

Südbali – Ostbali (A)

Sie werden in Ihrem Hotel im Süden Balis abgeholt und zum Treffpunkt in Sanur gefahren. Von hier aus geht es zusammen mit den anderen Gästen und ein paar interessanten Besichti­gungen unterwegs in den Osten der Insel. Nach Ankunft bleibt Ihnen Zeit zur freien Ver­fügung. Beim gemeinsamen Abend­essen im Hotel lernen Sie Ihre Mitreisenden besser kennen. Über­nachtung in einem Mittel­klass­hotel bei Amed.