Koh Jum Lodge

Es gibt genügend Liegestühle und Hängematten am Strand. Der Strand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen oder zum Jog­gen ein. Die Lodge verfügt über einen kleinen Pool, Massage-Pavilion so­­wie eine Bibliothek mit Inter­net­station. Sie organisiert auch Bootsausflüge und Schnor­chel­trips. Erkunden Sie die Gegend per Kajak oder lei­hen Sie sich ein Fahrrad aus, um diese noch ursprüngliche Insel mit seiner freundlichen Bevölkerung zu entdecken.

Auf der Westseite der Insel Ko Jum, direkt am 4 km langen, naturbelassenen Sand­strand gelegen, umgeben von Casua­rina Bäumen und Palmen. Einige, sehr einfache, lokale Restau­rants erreicht man zu Fuss, ein gutes Seafood Res­taurant mit Abholservice liegt 10 Fahrminuten entfernt. Vom Flughafen Krabi fährt man in 35 Minuten zum Pier, von dem aus man Ko Jum in ca. 45 Minuten per Longtail-Boot erreicht. Je nach Wellen­gang kann das Boot direkt zum Resort gelangen, oder man fährt mit einem offenen Auto auf der einzigen Strasse der Insel zum Resort (ca. 10 Min.). Von November bis April gibt es auch eine tägliche Bootsver­bindung von/nach Krabi und Ko Lanta.

Das Restaurant serviert hervorragende thai­ländische und mediterrane Gerichte und an der Bar gibt es erfrischende Drinks, während man zusehen kann, wie die Sonne als feuerroter Ball am Horizont im Meer untergeht.

Die 19 gemütlichen und geräumigen Holzbungalows mit Stroh­dächern verteilen sich im gros­­sen, tropischen Garten mit wogenden Palmen und sind allesamt zum Meer gerichtet. Die 50 m² grossen Bunga­lows sind hübsch eingerichtet mit Decken­ventilator, separatem Ven­ti­lator, gratis Internetzugang, Safe und Bad mit Dusche. Sie sind ausgestattet mit Doppelbett mit Moskitonetz und einer Sitz­ecke mit Tagesbett. Über eine Holzleiter kann man in die «Galerie» mit Fenster hochklettern, wo auch Matratzen für Kinder platziert werden können. Es ge­­hört zum Konzept des Resorts, dass die Bungalows weder über eine Klima­anlage noch über einen Fernseher verfügen. In der Hänge­matte auf der geräumigen, gedeckten Veranda lässt es sich hervorragend Siesta machen oder ein spannendes Buch lesen. Die Wand zur Veranda lässt sich vollständig öffnen. So schläft man am besten unter dem Moskitonetz.

Seaview Cottage (11): In der zweiten Reihe, ca. 15 m vom Strand oder vom Pool entfernt mit beschränkter Meersicht.

Beachfront Cottage (8): In vorderster Reihe zum Meer und nur wenige Schritte vom natur belassenen Sandstrand entfernt mit herrlicher Meersicht, romantischen Sonnenunter­gängen und angenehmer Meeresbrise.