Khao Lak Paradise Resort

In der grünen Umge­bung sind 38 Zim­mer und Villen verteilt.

Deluxe (24): Die 45 m² grossen Zimmer sind in mehreren 2-stöckigen Gebäuden in der üppigen Gartenanlage verteilt. Die Zimmer sind ausgestattet mit Holzböden, Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- und Tee­kocher, Safe, Föhn und Terrasse oder Balkon sowie Bad und separater Dusche.

Villa Rainforest (8): Die grosszügigen und modern eingerichteten Villen mit 90 m² Fläche sind in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils einer Villa pro Etage untergebracht. Sie befinden sich an leichter Hanglage und sind inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Die grossen Ter­rassen bieten eine herrliche Sicht in die tropische Natur.

Villa side seaview (4): 65 m² grosse, freiste­hen­de Villa, nahe am Strand und beim Swimmingpool gelegen. Die edel eingerichteten Villen wurden im Sommer 2018 umfassend renoviert.

Beach Front Villa (2): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie Villa mit seitlicher Meersicht, jedoch direkt am Strand ge­legen mit herrlicher Aussicht. Auch diese Villen wurden im Sommer 2018 renoviert und versprühen eine luxuriöses Ambiente.