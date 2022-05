Kampot Pfeffer & Mehr ab Phnom Penh

Phnom Penh – Kampot (M)

Vormittags Abfahrt Richtung Kampot. Aus­ser­­halb Phnom Penhs besuchen Sie das «Free the Bears Project». Eine Auffangstation für über 120 gerettete Bären, wo Sie neben einer Präsentation des Projektes auch selber Hand anlegen können bei der Vorbereitung von Bereicherungsspielzeugen sowie beim Verstecken des Futters für die Bären. Danach können Sie beobachten, wie die Bären ihr Essen finden. Während der Fahrt nach Kam­pot machen Sie einen Stopp beim Phnom Chisor. Der 100 m hohe Hügel bietet eine schöne Aussicht auf die Ebene. Kampot ist eine idyllische Stadt, wunderschön am Fluss Teuk Chhou gelegen. Zahlreiche Cafés entlang der Promenade mit all seinen alten, französischen Kolonialbauten laden zum Ver­weilen ein. Ihr Hotel liegt mitten im Zentrum.