Entdecken Sie die Hauptstadt Kambodschas auf Ihren Phnom Penh Reisen! Die grösste Metropole des Landes ist wunderschön. Hier wird die Geschichte Kambodschas erlebbar: Sie sehen, wie die überlieferten Traditionen mit der Architektur der Kolonialzeit verschmelzen und tauchen ein in die Kultur einer Metropole der Gegenwart. Der Königspalast ist nach Restaurierungen wieder in seiner alten Pracht zu sehen und bietet Ihnen einmalige Einblicke in die ehemalige Regentenfamilie. Pagoden, Tempel, Buddha-Figuren wollen betrachtet werden. Und natürlich bietet Ihnen die gut ausgebaute Promenade am Tonle-Sap-Ufer mit ihren vielen Restaurants und erstklassigen Galerien Kurzweil. Vielleicht haben Sie ja auch Lust auf einen Tag im Nationalmuseum? Lassen Sie sich individuelle Phnom Penh Reisen von unseren Kambodscha Spezialisten zusammenstellen!