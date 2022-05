JW Marriott Khao Lak Resort & Spa

Direkt am langen, flachabfallenden Khuk Khak Strand gelegen. Das Zentrum von Khao Lak ist ca. 15 Fahrminuten entfernt. Es gibt ein paar lokale Restaurants am Strand. Die Fahrzeit zum Flughafen Phuket beträgt ungefähr 75 Minuten.

Mit fünf Restaurants bietet das Resort eine grosse Auswahl an Köstlichkeiten aus aller Welt. Im Restaurant «Waterfront» können Sie bei herrlichem Blick über das Meer sowohl lokale wie internationale Gerichte geniessen und den Köchen in der Show-Küche bei ihrer Arbeit zu sehen. Das «Ta-Krai» Restaurant mit Terrasse serviert thailändische Küche. Ein japanisches Restaurant mit Sushi- und Tepanyaki Stationen, ein Restaurant mit mediterraner Kost, ein neues Restaurant nahe am Strand sowie ein Deli-Shop mit frischen Sandwiches und Salaten, zwei Poolbars und eine gemütliche Beach Bar runden das kulinarische Angebot des Hotels ab. Am Abend kann man in der eleganten «Czar» Bar den Tag bei einem Cocktail gemütlich ausklingen lassen.