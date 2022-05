Jamahal Private Resort & Spa

Ruhe und Erholung werden gross geschrieben! Am originellen Pool mit balinesischen Salas können Sie sich entspannen. Gratis Eintritt (12-18 Uhr) zum trendigen «Ibiza in Bali» Beach Club mit bequemen Tagesbetten am Jimbaran Strand (rund 8 Fahrminuten vom Resort; stündlich gratis Shuttleservice). Fit­­ness­raum mit Cardio- und Kraftgeräten, Yogalektionen. Stil­voller Spa mit vielseitigen Anwendungen. 25 Fahrminuten zum «New Kuta Golf Course».